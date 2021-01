Il rapporto fra Adrien Rabiot e i tifosi della Juve non è mai stato idilliaco, per usare un eufemismo, ma la sensazione è che dopo la prestazione imbarazzante di ieri sera contro l'Inter sia stato raggiunto il punto di non ritorno. Per tutto il primo tempo di San Siro su Twitter e Instagram si sono moltiplicati i post contro il francese, schernito dai sostenitori bianconeri e non solo. Va detto che la sua sostituzione (a lungo invocata) al 58' non ha certo risolto i guai di Pirlo, ma sarà davvero dura per il centrocampista ritrovare la fiducia dell'ambiente da qui in avanti.