Massimilianoera una furia nel finale di. Il tecnico bianconero non è rimasto in campo per gli ultimi minuti del derby d'Italia, ma si è fiondato negli spogliatoi lasciando al suo posto il vice Maurizio Landucci e gli altri collaboratori. Nel post partita ha spiegato il suo gesto ai microfoni di DAZN: "In quel momento non c'era bisogno di me, la squadra stava difendendo bene", le sue parole. "Prima di farmi buttare fuori o ammonito, dato che sono diffidato, sono andato via".