Poche ore alla partita di Coppa Italia contro la Juventus, e arriva uno striscione degli ultras dell'Inter nei confronti di Romelu Lukaku. I supporters nerazzurri ci hanno tenuto a sottolineare la bontà del gesto del centravanti interista nello scontro con Ibrahimovic nell'ultimo derby. Così recita il messaggio posto vicino San Siro: "A testa alto, a petto in fuori. Romelu, fieri di te". Intanto, più di 1500 tifosi fuori il Meazza prima della gara con i bianconeri. Si sono radunati e hanno cantato e incitato la squadra di Antonio Conte. Tanti cori soprattutto per l'attaccante numero nove, che non sarà della partita questa sera poiché squalificato.