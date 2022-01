Quanto vale vincere la Supercoppa italiana? Inter e Juventus si giocano il primo trofeo stagionale questa sera alle 21, a San Siro. La 34esima edizione della Supercoppa mette in palio anche 3 milioni di euro: alla squadra che alza il trofeo andranno 1,8 milioni di euro, mentre la squadra che uscirà sconfitta dalla sfida di stasera riceverà 1,2 milioni di euro. Tuttavia, dopo la riduzione dell’incasso per la gara di San Siro per le due squadre, il montepremi potrebbe anche essere alzato, lo riporta C&F.