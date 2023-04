Quanto vale la sfida di questa sera tra Juventus e Inter? Chi accede alla finalissima di Roma in programma il prossimo 24 maggio guadagnerà non meno di 2 milioni di euro che, in caso di vittoria, diventano 4,5 e a cui va aggiunto l'incasso da non meno di 2 milioni di euro da dividere fra le due finaliste. Totale: 3 o 5,5 milioni. E poi? Chi vince ha di diritto il vantaggio di partecipare alla primissima edizione della Supercoppa Italiana a 4 squadre che si disputerà in Arabia Saudita e che ha garantito alla Lega Serie A 23 milioni di euro di accordo commerciale. Di questa cifra, in partenza quindi solo partecipando, i club incassano 4 milioni di euro che potrebbero salire fino a 7 in caso di vittoria. Per un totale di incasso che varia da 7 milioni di euro con la sola partecipazione a un massimo di 12,5 milioni in caso di doppia vittoria.