Problema per Federico. In uno scontro di gioco con Matteo Darmian, l'esterno bianconero si è infortunato al braccio destro, più precisamente alla spalla. Bernardeschi ha chiesto immediatamente il cambio ed è sembrato subito dolorante.Al suo posto Allegri ha subito richiamato Bentancur, nonostante il tentativo di Federico: l'obiettivo era restare in campo, il responso è stato negativo. Primo cambio subito dopo il primo gol dell'Inter: non il momento migliore.