Inter-Juve, ci siamo, l'attesa è finita. Questa sera, alle 20.45, andrà in scena il derby d'Italia, nella prestigiosa cornice di San Siro, per l'occasione tutto esaurito. Antonio Conte contro la Juve, l'Inter ancora a punteggio pieno, affrontano i bianconeri, al primo anno con Maurizio Sarri, dopo il quinquennio di Allegri. La Juve arriva dal successo in Champions contro il Bayer Leverkusen, mentre i nerazzurri sono stati sconfitti, pur senza demeritare, al Camp Nou dal Barcellona. Il momento è comunque positivo per entrambe le squadre. Sarri tenta il sorpasso in classifica, Conte la fuga: stasera si decide tutto.



ULTIMI DUBBI - Pochi i dubbi che restano per le formazioni. Sarri deve ancora scegliere il partner di Ronaldo in attacco, mentre sembra aver deciso sull'utilizzo di Bernardeschi e in mediana di Khedira e Matuidi. La difesa è confermata: Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Qualche incertezza in più per l'Inter, con Conte che non ha ancora deciso su Lukaku. Se sarà al 100% scenderà in campo, altrimenti è pronta la soluzione alternativa: Lautaro con Politano, dato che Sanchez è squalificato. In ballottaggio sulla destra Candreva e D'Ambrosio, così come da tenere d'occhio Vecino per un posto in mediana. Difesa confermatissima: de Vrij, Skriniar e Godin.



DOVE VEDERLA IN TV - Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere il derby d'Italia in streaming basterà collegarsi con Sky Go. In alternativa, è possibile vedere la partita in streaming su NOW TV. LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte



