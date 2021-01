Ci siamo: è il 17 gennaio e questa sera c'è Inter-Juve, la partita più attesa dell'anno. Che in questa stagione può valere doppio: la consacrazione definitiva dei nerazzurri, in corsa verso lo scudetto; il ritorno nel lotto delle contendenti da parte dei bianconeri, dopo un inizio particolarmente singhiozzante. Soprattutto, è la sfida tra Antonio Conte e Andrea Pirlo: amici, vecchi compagni, nuovi avversari in una notte che dispenserà brividi a prescindere dal freddo.



DOVE VEDERLA - La gara si disputerà a partire dalle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano. Sarà visibile su Sky Sport Uno, canale 201; su Sky Sport Serie A, canale 202; su Sky Sport 251. In streaming su Sky Go e su NowTV, piattaforma Sky.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Scorri nella gallery qui in basso per le probabili formazioni di entrambe le squadre.