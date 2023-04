Passo falso della Juve Primavera che gioca male, soffre i nerazzurri, finisce in dieci e perde di misura. Un piccolo rallentamento nella lunga corsa ai playoff, ma preoccupa maggiormente la prestazione. Da salvare l'atteggiamento nel finale, ma non basta. Dubbio il gol di Owusu che si libera della marcatura di Maressa con una spinta.: 1-0: (Owusu 74')Botis; Zanotti, Matjaz, Kassama, Fontanarosa (82′ Pelamatti); Akinsanmiro, Stankovic, Martini; Carboni (61′ Sarr); Esposito, Curatolo (61′ Owusu). All. Chivu. A disp. Zamarian, Tommasi, Grygar, Stabile, Di Maggio, Andersen, Biral, Nezirevic, Dervishi, Stante, Zefi, PozziVinarcik; Dellavalle, Citi, Nzouango; Maressa (76′ Turco S.), Nonge, Bonetti, Moruzzi (46′ Valdesi); Hasa, Anghelè (76′ Mbangula), Mancini. All. Montero. A disp. Fuscaldo, Doratiotto, Srdoc, Ripani, Bassino, Biliboc, FinocchiaroDellavalle (J) Zanotti (I), Fontanarosa (I)Dellavalle (J), Montero (J): signor Bogdan Nicolae Sfira di PordenoneFISCHIO FINALE74' - GOL INTER, la sblocca Owusu di testa52' - Vinarcik decisivo su Carboni50' - Espulso Dellavalle per doppia ammonizione46' - via alla ripresaINTERVALLO40' - Inter che tiene il pallino del gioco senza creare occasioni pericolose, bianconeri in difficoltà20' - Juve in difficoltà nell'alzare il baricentro, nerazzurri padroni del gioco fin qui7' - Rasoiata di Akinsanmiro, palla fuori di poco1' - Un giro di orologio e l'Inter è pericolosa: Esposito di testa sfiora il vantaggio1' Via al match!