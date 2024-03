L'ANALISI DEL MISTER

Da Juventus.com:Paolo al termine della sfida pareggiata 2-2 – nel finale – dalla Juventus Primavera contro i pari età dell'Inter, ha analizzato la prestazione della sua squadra.«Penso che il pareggio ottenuto sia meritato per lo sforzo messo in campo dai ragazzi, per come abbiamo interpretato la partita contro, a mio giudizio, la migliore squadra del campionato. Noi continuiamo il nostro percorso di crescita e questo match ci lascia tanti spunti positivi, soprattutto come ho già detto per come è stato interpretato questo match. Noi continueremo a lavorare per provare, fino alla fine, a raggiungere il nostro obiettivo che è la qualificazione ai play-off».