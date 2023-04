Passo falso dellache gioca male, soffre i nerazzurri, finisce in dieci e perde di misura. Un piccolo rallentamento nella lunga corsa ai playoff, ma preoccupa maggiormente la prestazione. Da salvare l'atteggiamento nel finale, ma non basta.VINARCIK 7 – Il migliore dei suoi, decisivo in più di un’occasioneDELLAVALLE 4 – Un’ingenuità gli costa l’espulsione, termina anzitempo una gara comunque tutt’altro che positiva, come tutto il repartoCITI 5 – Sbaglia troppo spesso i tempi degli interventi, in costruzione è imprecisoNZOUANGO 5 – A tratti la testa sembra essere da un’altra parte, anche lui può dare molto di piùMARESSA 5 – Poco incisivo, mai davvero nel vivo del gioco. Troppo leggero in marcatura sull’1 a 0 nerazzurro, anche se rimane il dubbio di un fallo (Dal 77’ TURCO sv)HASA 6 – Buoni spunti ma senza mai davvero rendersi pericolosoBONETTI 6 – Mette ordine, prova a far valere le sue qualità e l’esperienzaNONGE 5.5 – Per ampi tratti è solo lontano parente del centrocampista tuttofare che abbiamo conosciuto in questa stagioneMORUZZI 5.5 – Poca spinta e poca copertura. Poco. (Dal 46’ VALDESI 6 – Ultimo a mollare, cambia marcia)ANGHELE’ 5 – Il lavoro di raccordo tra i reparti non funziona (MBANGULA sv)MANCINI 5.5 – Qualche sponda, ma lì davanti è troppo isolatoAll. MONTERO 5 – Se si pensa alla gara d’andata, gli equilibri tra le due squadre sembrano essere ribaltati