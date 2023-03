Quando si affrontano Juventus ed Inter, non mancano mai le polemiche. Neanche nel femminile. Sei giorni dopo la sfida di San Siro infatti e le proteste nerazzurre per il presunto tocco con il braccio di Rabiot (e quello successivo di Vlahovic), anche nella gara odierna contro la Juve Women, non mancano le proteste. In questo caso per il gol di Linda Sembrant, che tocca il pallone con la mano e porta in vantaggio la squadra. Ovviamente, si sono scatenati i social, che hanno paragonato l'accaduto con quanto successo una settimana fa