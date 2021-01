Andrea Pirlo può sorridere in vista della partita di domenica sera contro l'Inter. A due giorni dal big match di San Siro che chiuderà la 18a giornata di campionato, l'allenatore della Juventus ha ritrovato sia Federico Chiesa che Weston McKennie, dopo gli infortuni nell'ultima gara dei bianconeri. Nell'allenamento di stamattina i due giocatori hanno lavorato parzialmente in gruppo, Pirlo spera di averli al 100% in vista della sfida contro la squadra di Conte nella quale dovrebbero partire tutti e due dal primo minuto.