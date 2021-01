La partita tra Juventus e Inter di domani sera rappresenta uno snodo importante per la stagione di entrambe le squadre. Come già detto da alcuni di quelli che saranno i protagonisti del match, ci si aspetta equilibrio durante i 90' e a fare la differenza saranno gli episodi. Nella sfida tra i reparti, se partiamo da chi difende i pali, la Juventus sembra partire in vantaggio. Handanovic è stato protagonista di alcuni errori di troppo mentre Szczesny, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Tek è il quarto portiere della A pe rmedia voto e finora è stato molto affidabile: rendimento costante e due grandi partite quando serviva, contro Atalanta e Milan".