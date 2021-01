3









Andrea Pirlo non è contento della partita della Juventus, ancora sotto 0-1 contro l'Inter per il gol dell'ex Arturo Vidal, il primo in campionato. L'allenatore in particolare ce l'ha con Adrien Rabiot, che in questo primo tempo sta insistendo a tenere il pallone sempre dalla stessa parte e a cercare la verticalizzazione. Pirlo invece, secondo quanto riportato da Sky Sport, vorrebbe dei cambi di gioco più frequenti e più veloci, per cercare il pareggio il prima possibile.