La Juventus si prepara al big match contro l'Inter con un occhio puntato alla Supercoppa italiana contro il Napoli in programma mercoledì 20. I bianconeri infatti dovranno stare attenti ai cartellini e in particolare ai giocatori diffidati, che se stasera prenderanno un giallo salteranno la Supercoppa per squalifica. E sono: Danilo, Rabiot, Bentancur e Kulusevski; i primi tre partiranno dal primo minuto, e lo svedese inizierà fuori con la speranza di poter entrare nel corso della gara.