Your browser does not support iframes.

E' ancora Inter-Juve per Ivan Rakitic. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, nerazzurri e bianconeri sono in lizza per acquistare il centrocampista in uscita dal Barcellona che però tratta anche con il Psg nell'ambito dell'operazione Neymar. Intanto Maurizio Sarri si concentra sul campo. Anche oggi sarà in campo alla Continassa per osservare (non dirigere) l'allenamento dei bianconeri, venerdì la decisione finale sulla sua eventuale presenza in panchina contro il Napoli. Secondo Il Corriere dello Sport sarà Orsato l'arbitro della sfida.



Nella nostra gallery le prime pagine dei giornali in edicola questa mattina