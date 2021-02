Nel mese di gennaio della Juventus, ma forse nell'economia dell'intera annata sotto la gestione Pirlo, c'è una partita spartiacque: la sconfitta contro l'Inter in campionato, quel 2-0 di San Siro che ha messo in evidenza i limiti della Juve ma ha anche permesso di registrarsi e ripartire più forti di prima. Eloquente il dato relativo ai gol subiti dai bianconeri nel 2021 prima e dopo quel 17 gennaio: prima, 7 reti incassate; dopo, solo una, proprio contro l'Inter nella "rivincita" di martedì in Coppa Italia, poi ribaltata dalla doppietta di Ronaldo.