A pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus ha parlato, ai microfoni di Sport Mediaset, il centravanti neroazzurro, Lautaro Martinez: "Oggi è una partita molto importante per loro, ma anche per noi, è una finale contro una squadra forte come la Juventus. Dobbiamo essere concentrati dal 1' per gestire la partita noi. Zhang in tribuna? Vogliamo fare un regalo a lui e ai nostri tifosi, ma anche alle nostre famiglie e a noi stessi. Per battere la Juve? Loro sono una squadra forte, ma noi abbiamo il nostro: dobbiamo metterlo in campo, l'abbiamo preparato. Dobbiamo cercare di vincere"