Ai microfoni di Sportitalia, il fratello di Mazzoleni, Mario, ha spiegato dal suo punto di vista quanto successo durante Inter-Juve: "Tutti i goal, anche i più trasparenti e puliti, sono soggetti a una verifica del VAR. Quindi, è ovvio che lì è più lunga perchè ci sono una serie di immagini che vengono vivisezionate.L'arbitro non fischia. Goal, l'arbitro convalida. Poi, c'è un controllo alla ricerca del VAR, che dice "no, ti sei sbagliato, perchè c'è un tocco evidente". Allora in questo caso l'arbitro si ravvede della sua decisione, ma la decisione è chiaramente presa dall'arbitro. Per me, il VAR, in questo caso Mazzoleni, ma poteva essere chiunque, dice all'arbitro "non ho motivo per smentire la tua decisione". Quindi ha deciso l'arbitro, questo è successo ieri".