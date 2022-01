"Nessuna delle due voleva perdere, la partita era molto equilibrata, pensavo potessero andare ai rigori. Ma nel calcio vince chi ha più fiducia e sicurezza in se stessa, vive un momento migliore: è andata così. Sul campo si vedeva un equilibrio, che si è rotto solo all'ultimo", ha detto Hernanes il giorno dopo la finale di Supercoppa tra l'Inter e la Juventus, vinta dai neroazzurri. Il brasiliano ha difeso il suo connazionale, Alex Sandro, il cui errore ha di fatto dato il successo all'Inter: "Sono un suo ammiratore, per la sua costanza, è un professionista che cerca di stare sempre al livello più alto possibile. A volte nel calcio c'è troppa passione e poco ragionamento, ma non si può uccidere così Alex Sandro. Queste cose vanno valutate meglio, soprattutto con un giocatore come lui, che ha dato tanto. Un errore così può capitare".