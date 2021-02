15







di Cristiano Corbo

Il vantaggio di Lautaro e i fantasmi di una serata simile, troppo simile, a quanto accaduto in campionato. E invece è un'altra Juve ed è sbocciata proprio nella delusione di due settimane fa, in un San Siro che consacrava Antonio Conte e la sua Inter.



Nella gara di Coppa Italia, andata delle semifinali, a sorridere stavolta è l'allievo che tutti chiamano Maestro: i bianconeri vincono per 1-2, grazie alla doppietta di Ronaldo che risponde al guizzo iniziale di Martinez.



CR7 è il salvatore e l'MVP di una partita che non ha padroni: ha soltanto fasi, alle volte sconclusionate, altre ben precise. Pure nell'esaltare il talento dei singoli. Da Ronaldo a Buffon, dal ritorno di Demiral al lavoro di Kulusevski: scoprite le pagelle nella nostra gallery dedicata.