Il fascino di Inter-Juventus ha colpito tutti. Ieri sera in tribuna a San Siro è sbucato anche Marco Verratti, che il giorno prima era in campo in Francia per la partita tra il Psg e l'Angers. Il centrocampista ha fatto tappa al Meazza prima di raggiungere il ritiro della Nazionale per aggregarsi al gruppo di Mancini a Coverciano.