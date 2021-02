Inter-Juve, semifinale di Coppa Italia. La squadra di Pirlo stasera proverà a sbancare San Siro per conquistare il posto in finale contro una tra Napoli e Atalanta. L'allenatore ha le idee abbastanza chiare sulla formazione con Demiral in difesa vicino a de Ligt e una novità a centrocampo: largo a destra, infatti, ci sarà Juan Cuadrado, avanzato di qualche metro rispetto al solito in una posizione ha già ricoperto più volte in passato. Il terzino, al suo posto, sarà Danilo.