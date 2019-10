Come racconta La Gazzetta dello Sport, quella di Inter-Juve è stata una serata da record per Sky Sport. Per il Derby d'Italia sono arrivati 3.242.759 telespettatori a sintonizzarsi sui canali della tv satellitare. 13,2% di share e 4.563.058 spettatori unici. E' la partita più vista, praticamente di sempre, sul canale tematico di Sy Sport. Il big match di San Siro ha superato il precedente record: toccò a Italia-Germania, Europ 2016, finita a un passo dalla gloria con 3.161.794 spettatori medi e il 12,7% di share. Curiosità: anche allora, il protagonista indiscusso era proprio Antonio Conte.