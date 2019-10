Questa sera a San Siro andrà in scena il Derby d'Italia Inter-Juventus. Ore 20.45, si sfidano la prima contro la seconda in classifica, per una partita che inizierà a delineare i tratti di un campionato differente e sicuramente più intenso. Intanto, ecco una curiosità sulla gara: né Juventus né Inter hanno segnato nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato - i nerazzurri inoltre non hanno concesso nemmeno una rete nei primi tempi della Serie A 2019/20 (unica squadra). Dunque, c'è da aspettarsi un inizio a rilento? Staremo a vedere: quel che è certo è che la Juve proverà a insidiare Conte sin dalle prime battute del match.