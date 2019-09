Andrea Agnelli chiede pene più severe e Steven Zhang più flessibilità per chi investe, ma i presidenti di Juventus e Inter si alleano per disegnare il nuovo fair play finanziario Uefa. Il giovane nerazzurro è entrato da poco a far parte dell'Eca, di cui Agnelli è presidente, e il contatto è presto fatto. "Un'alleanza" insolita, che sicuramente sarà stata approfondita a margine dell'incontro finanziario di ieri, tenutosi all'Università Bocconi di Milano.