Inter-Juve è il big match della settima giornata di campionato ( QUI la cronaca live ). Il match di San Siro sarà arbitrato da Rocchi coadiuvato da Meli e Carbone. Quarto uomo Maresca, VAR Irrati e Avar Peretti. Segui tutti gli episodi da moviola in diretta su Ilbianconero.com.Mano di Lukaku su punizione di Ronaldo, stavolta l'arbitro non vede...Giallo per Alex Sandro che porta in campo un pallone appena uscito mentre un calciatore dell'Inter era già pronto con un altro pallone in mano per la rimessa laterale. Rocchi la legge come perdita di tempo e lo ammonisce.Ronaldo calcia in porta, Godin lo contrasta. La palla esce sul fondo ma Rocchi indica il fondo. Sbaglia era angolo per la JuveBarella protesta per un contrasto con Matuidi che va deciso sulla pallaAltro intervento duro su Ronaldo, la Juve però continua l'azione e Dybala porta in vantaggio i bianconeri!!Inter subito dura su Ronaldo: Godin lo scalcia e i bianconeri chiedono il giallo.Si parte