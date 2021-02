Inter-Juve si accende. Mentre i bianconeri si dirigono a Milano per la sfida di questa sera a San Siro, la città lombarda li aspetta e si scalda. La Curva Nord accende l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, in scena alle 20.45 a San Siro. Come? Tappezzando la città di manifesti. Gli ultras nerazzurri hanno sparso ovunque in città di manifesti con la scritta: "Milano no gobbi".

Ecco le foto nella nostra gallery.