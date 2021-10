Lorenzo, attaccante del Pisa, è nel mirino delle 3 big del nostro campionato: Inter, Juventus e Milan. Come scrive Tuttosport, i nerazzurri potrebbero fare un tentativo già a gennaio se si dovesse trovare una squadra per l’uscita di Alexis Sanchez. I bianconeri, invece, entrerebbero in scena in estate. E i rossoneri? Seguono e monitorano, mentre valutano anche l’ipotesi Belotti.