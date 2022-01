Enrico Mentana, tifoso vip dell'Inter, ha pubblicato un post durante la finale di Supercoppa contro la Juventus, criticando l'arbitraggio: "Speriamo non finisca ai rigori, se no ce ne fa tirare uno ogni tre...", riferendosi alle proteste neroazzurre per due contatti dubbi in area, non puniti da Doveri con il rigore.