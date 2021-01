Il tempo scorre e Inter-Juventus si avvicina. La tensione sale, il derby d’Italia inizia a scaldarsi e Pirlo, dal canto suo, mette a punto l’assetto giusto per la propria formazione, adatto ad affrontare l’armata di Conte. Ancora out Alex Sandro, De Ligt, Cuadrado e Dybala, il tecnico bianconero può contare sulla presenza di Chiesa e McKennie, usciti malconci dalla partita contro il Sassuolo. In particolare, il centrocampista americano va verso la panchina: il fastidio muscolare che lo ha costretto ad uscire dopo 19’ contro i neroverdi è stato smaltito, ma per precauzione Pirlo punterà sulla coppia Bentancur-Rabiot accompagnata da Ramsey. Con McKennie prontissimo a subentrare a gara in corso.