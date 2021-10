Non accenna a placarsi la polemica relativa al rigore concesso alladomenica sera contro l', per fallo di Dumfries su Alex Sandro. Anche la nota trasmissione televisiva di Italia1 Le Iene è tornata sull'episodio, dedicandogli un servizio di circa otto minuti. Servizio che si apre con le dichiarazioni dell'arbitro, che raggiunto dall'inviato Filippo Roma non può fare altro che ricordargli che - sull'accaduto - non gli è consentito esprimersi.LE PAROLE DI MARIANI - "Sapete perfettamente che non possiamo parlare. - dice l'arbitro - Dovete parlare con la mia associazione. Non posso rilasciare dichiarazioni, abbiamo delle regole interne. Se passate dall’associazione possiamo parlare. Ci sono delle persone addette che possono farlo, se passate dalle istituzioni". Durante il servizio vengono poi ricordati alcuni precedenti, sempre con protagoniste Inter e Juventus: Pjanic-Orsato del 2018 e Cuadrado-Calvarese della scorsa stagione.