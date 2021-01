Brutta, bruttissima partita della Juventus, che è affondata contro l'Inter in una partita nella quale i bianconeri sono stati letteralmente inesistenti: 2-0 per la squadra di Antonio Conte, decisivi i gol dell'ex Vidal - primo gol in campionato con la maglia nerazzurra - e Nicolò Barella, che si è ritrovato da solo davanti a Szczesny su un gran lancio di Bastoni. Era da aprile 2010 che l’Inter non batteva la Juventus in Serie A senza subire nessun gol (2-0 con le reti di Maicon ed Eto’o).