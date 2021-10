Derby d'Italia, 16 maggio 2015: chi ricorda l'esultanza di Alvaro? In una partita giocata dallagià con la certezza matematica del titolo, a rimanere impressa nella memoria dei tifosi, più che il gol in sè, fu il modo in cui lo spagnolo volle celebrare la sua rete in casa dell': dagli spalti di San Siro, infatti, venne lanciato un paio discuri, che l'attaccante indossò subito per rispondere con ironia alla rabbia dei tifosi nerazzurri. Sorriso, foto in posa con i compagni e ritorno al centro del campo per Morata, che vuole essere protagonista anche domani.