Una partita che non è mai come tutte le altre, anche quando non vale lo scudetto.dopo il derby di Roma, si chiude con il posticipo di lusso dello Stadio Meazza di Milano:affrontai nel ritorno del derby d'Italia, dopo la vittoria bianconera a Torino. Entrambe le squadre sono reduci da risultati postivi in Europa, con il pari dei nerazzurri a Porto che è valso la qualificazione ai quarti di finale di Champions, dove ci saranno gli altri portoghesi del Benfica, e la vittoria della Vecchia Signora a Friburgo, che è valsa la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, dove ci saranno ancora dei portoghesi, quelli dello Sporting Lisbona.Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic.