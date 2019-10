Ci siamo, Inter-Juve. Il Big Match, finalmente. Da una parte Antonio Conte, dall'altra Maurizio Sarri, prima volta uno contro l'altro in gare ufficiali. Ma dietro a questa sfida c'è molto di più.Ancora qualche minuto e si parte.



LE SCELTE DI SARRI - L'allenatore bianconero ha preferito Dybala a Higuain, con la sorpresa Bernardeschi sulla trequarti e Khedira e Matuidi a centrocampo insieme a Pjanic. Cuadrado e Alex Sandro i terzini.



LE SCELTE DI CONTE - Dall'altra parte Conte il tecnico nerazzurro non ha rinunciato a Romelu Lukaku, insieme a lui ci sarà Lautaro Martinez con Politano in panchina e Sanchez out per squalifica. D'Ambrosio preferito a Candreva a destra, sulla fascia opposta c'è l'ex Asamoah.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All.: Sarri