. Questa serava in scena allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano la sfida trai, nel big match valido perI nerazzurri arrivano dalla fondamentale vittoria in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol ma in campionato hanno vinto solo una volta nelle ultime tre gare (pari con l'Atalanta e dolorosa sconfitta con la Lazio), mentre i bianconeri arrivano dal successo di San Pietroburgo e da quattro vittorie nelle ultime quattro di Serie A, che li hanno rilanciati in classifica.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bernardeschi , Locatelli, McKennie, Alex Sandro; Kulusevski, Morata. All. Allegri​