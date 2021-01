è il big match della 18esima giornata di Serie A. I bianconeri tornano in campo nel derby d'Italia numero 238, 202 se consideriamo il solo campionato. Finalmente, il match è tornato ad essere un crocevia importantissimo per la corsa scudetto: le squadre sono 'unite' nella rincorsa al, impegnato domani sera a Cagliari e primo alla vigilia delle due gare, a +3 sui nerazzurri e a +7 sulla squadra di Andrea Pirlo, che però ha la sfida con il Napoli ancora da recuperare.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. ConteSzczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.