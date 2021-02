Tutto è andato secondo pronostici nel weekend di campionato, ma Inter e Juventus non possono permettersi pause visto che si affronteranno martedì nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Domani sera si gioca in casa dei nerazzurri di Conte, che a San Siro sono favoriti a quota 2,42, contro il segno «2» che sulla lavagna scommesse vale 2,90. A 3,40 il pareggio. Sulla lavagna marcatori Cristiano Ronaldo è il bomber più atteso della gara. Una rete del portoghese vale quota 2,35, mentre per i nerazzurri non potrà rispondere lo squalificato Cristiano Ronaldo. Ci sarà Lautaro Martinez a guidare l'attacco di Conte e l'argentino è proposto in gol sulla lavagna marcatori di Betaland a quota 2,50. Il derby d'Italia sarà anche la sfida tra le due squadre favorite per la vittoria della competizione, visto che Inter e Juventus spiccano sulla lavagna antepost di Betaland. I bianconeri infatti sono proposti vincenti a 2,75, ma i rivali nerazzurri sono molto vicini a 3,25. A quota 4,00 c'è l'Atalanta, mentre il Napoli si gioca a 4,75.