Se, per rendere l’idea del peso di questo big match, non bastasse la rivalità unica in Italia traquesta lettura permetterebbe comunque di rendere conto dell’impatto che i due club hanno avuto sulla storia passata e presente della Coppa Italia. Nel mirino, c’èdel 24 maggio. I nerazzurri e i bianconeri si affrontano per la quarta volta in stagione e l’1-1 dell’andata a Torino costringerà entrambi gli schieramenti a non risparmiarsi.Inzaghi e Allegri vogliono essere protagonisti all’ultimo atto, chi la spunterà? Per i traders, le quote sorridono alla compagine milanese.Inter con il “muso” avanti - Il botta e risposta del 4 aprile scorso firmato Cuadrado-Lukaku ha rimesso la palla al centro: per la qualificazione, al Meazza, servirà una vittoria. Secondo Betclic, i padroni di casa partono coi favori del pronostico: il successo nei 90 minuti è dato a 1.94. Se questa indicazione è giustificabile con l’entusiasmo ritrovato grazie all’accesso alla semifinale di Champions e all’affermazione in campionato a Empoli dopo un lungo digiuno, il periodo complicato della Juve spinge la quota del 2 a 4.27 (per Snai a 4.25). A 3.33, invece, un pari che porterebbe la partita ai supplementari ed eventuali rigori. Anche in ottica qualificazione, l’Inter “vede” il passaggio del turno, con quota 1.43, seguita dal 2.79 della Juve. La forza delle due formazioni mantiene comunque il prospetto dei gol segnati entro il limite dell’Under 2.5, a 1.64, mentre l’Over 2.5 è a 2.23.Juve, obiettivo riscatto - Dopo il confronto nella finale della Coppa Italia 2021/2022 che vide imporsi gli uomini di Simone Inzaghi, la Juventus è stata capace di mettere in serie un filotto di tre partite consecutive senza sconfitte contro i nerazzurri, con le due vittorie in campionato e il pareggio dell’andata. L’ultima nel capoluogo lombardo risale all’incrocio di Serie A del 19 marzo scorso, deciso da un colpo da biliardo di Filip Kostić. Lo 0-1, che qualificherebbe la Vecchia Signora, è ora quotato a 11.50 da Betclic. Il risultato più probabile è invece l’1-0, quotato a 6.75.Chi brillerà tra la Lu-La e le stelle bianconere? - Nella felice domenica del “Castellani”, l’Inter pare aver finalmente ritrovato il “vero” Romelu Lukaku, che ha chiuso con una doppietta e una prestazione straripante. In risalita anche il “Toro” Lautaro Martínez, a segno sia in Toscana che nel quarto di ritorno con il Benfica. Il belga e l’argentino fanno registrare ora una quota-gol rispettivamente di 2.50 e 2.75. Occhio però anche agli altri due possibili protagonisti nel reparto offensivo nerazzurro, Edin Džeko e Joaquín Correa, dati a 3.25 e 4.50. In casa Juventus, potrebbe rivedersi dal primo minuto Ángel Di María, pronto a mettere un timbro decisivo sulla propria annata e sul destino della squadra. Betclic quota a 4.00 una rete del “Fideo”. Un occhio di riguardo anche per Arkadiusz Milik, sempre a 4.00, e per Filip Kostić, giustiziere dell’Inter un mese fa e quotato a 7.50 per questo incontro.