Questa sera alle 20.45 tornerà in campo ladopo la bella vittoria ai danni del Friburgo dello scorso giovedì in Germania valsa i quarti di finale di Europa League. Ora il focus è sulla Serie A e la gara è molto ostica: i bianconeri di Massimilianoscendono in campo a San Siro, la Scala del calcio, contro l'Inter di Simone Inzaghi. Sei gli assenti in totale, ovvero Alex Sandro, Milik, Kean, Pogba, Kaio Jorge e Miretti. Chi rientra però è Leonardo Bonucci.La gara sarà visibile per gli abbonati su Dazn, con calcio d'inizio alle ore 20.45 da Milano. In gallery le ultime novità di formazione verso il big match di questa sera.