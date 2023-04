Inter-Juve, atto secondo. A San Siro, a partire dalle 21, va in scena la partita decisiva che vale uno dei due posti nella finale di Coppa Italia del prossimo 24 maggio. E a vincerla sono i nerazzurri. Dopo l'1-1 della partita d'andata, infatti, decide il gol di Dimarco nel primo tempo. Una partita brutta e complessa per una Juve che è sembrata spenta, stanca e in cui anche le scelte di formazione di Allegri non hanno pagato. Risultato: sconfitta, eliminazione e addio a un altro trofeo. Ci sono state serate migliori.Nella nostra gallery tutti i voti.