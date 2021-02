Non doveva essere interpretata come rivincita, ma il succo della vittoria di ieri è più succoso che mai. La Juventus mette le mani avanti sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia, battendo l’Inter per 2-1 grazie alla doppietta del re Cristiano Ronaldo. Proprio a San Siro, il messaggio giusto per solidificare la mentalità di squadra e cancellare il ko di gennaio. Tanti i protagonisti di una serata che ha visto Pirlo primeggiare su Conte, a partire da CR7, svegliatosi dal letargo di gennaio per accogliere febbraio con una straordinaria e pesantissima doppietta.



