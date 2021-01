14









La sconfitta più dura, una delle notti più buie degli ultimi anni. La Juve perde 2-0 contro l'Inter, esce sconfitta e surclassata dai nerazzurri, tanto nel gioco quanto nelle idee e nella proposta calcistica. Il fallimento nel big match contro i nerazzurri preoccupa, non tanto per la lotta scudetto, con la Juve lontana 7 punti ma con una partita in meno, semmai per i costanti approcci sbagliati alle gare. Un fatto su cui lavorare, anche perché mercoledì c'è la Supercoppa contro il Napoli. Servono risposte e servono in fretta.



TUTTI I VOTI: LE PAGELLE DI INTER-JUVE NELLA NOSTRA GALLERY.