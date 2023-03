In un campionato con un corso normale questa vittoria avrebbe un peso specifico enorme per il secondo posto. In quello attuale non è ancora dato sapere, ma lo stesso peso lo conserva a livello emotivo. Una vittoria da Juve, da squadra solida, a San Siro e contro l'Inter. Insomma, una notte perfetta per i bianconeri, che festeggiano grazie al gol di Kostic e gioiscono per una serata speciale. Solo i tribunali decideranno le sorti del campionato bianconero, ma una certezza c'è: la Juve e Allegri, oggi, sono molto diversi dai mesi scorsi e sono una squadra vera. 1-0 a San Siro, gioia meritata.TUTTI I VOTI NELLA NOSTRA GALLERY.