Due interventi, decisivi. Soprattutto nel finale su Vecino. Intuisce il rigore ma non riesce a prenderlo, ma quando serve risponde presente.E' il suo ruolo e ormai non si può più parlare di giocatore adattato. Difende a tutta fascia su Asamoah, spinge quando può.Non annulla Lukaku, ma lo blocca quando più conta e pesa. Leon-e.Il rigore procurato è un'ingenuità che può evitare. La Juve non paga dazio alla fine, per il resto è attento, anche se con qualche sbavatura.D'Ambrosio non è proprio un velocista, ne un attaccante di ruolo, ma un giocatore solido e potenzialmente spinoso. Alex Sandro lo limita e, soprattutto, gestisce sempre bene i palloni che ha tra i piedi. In crescita.- Spento, forse stanco. Nella prima metà si vede pochissimo, un lampo nei primi 10' della ripresa con cui manda in porta Dybala, poi il cambio. (dal 62' BENTANCUR 6.5 - Impatto positivo, poi l'assist. Ha gamba per correre e pressare, piede per giocare anche qualche pallone importante. Meglio da trequartista, come con l'Uruguay, che da regista... un messaggio per Sarri)Ha già fatto il salto che in moltissimi si aspettavano a inizio stagione. Da regista a protagonista, ma il suo non è un cameo è una presenza costante.- La catena mancina funziona e dà solo garanzie. Alex Sandro e Ronaldo, in mezzo Matuidi, che corre per tre, ma non solo: gioca, dialoga e quando va sul fondo può far male.- Bene in Champions, oggi un disastro. L'impegno c'è, ma è troppo spesso nascosto. Quasi intimorito. (dal 62'- Entra e decide. Come l'ultima volta con la Juve a San Siro, nello stadio che l'anno scorso - al Milan- gli ha dato solo tormenti. Rivincita.)- Il gol sblocca la partita della Juve e la sua. Brilla per idee e giocate, serve i compagni e arriva spesso in zona gol. Troppo poco il tempo avuto da treqaurtista per giudicare il tridente da bar. (dal 71' EMRE CAN 6 - Di lotta e di corsa.)Il Var gli toglie il gol, nonostante il 'Siiiuuu' suo e del San Siro bianconero si sia sentito in tutta Milano. Sul pezzo e sempre nel gioco, va sotto ritmo nel secondo tempo, ma nell'azione del gol c'è il suo marchio.La vince con il suo attaccante, la vince con un cambio, quando tutti si aspettavano Higuain titolare. Lui sceglie bene, prima con Dybala, poi con Bentancur.Handanovic 6.5, Godin 5 (Bastoni 6), De Vrij 5.5, Skriniar 6; D'Ambrosio 6, Barella 5.5, Brozovic 6, Sensi 5.5 (33' Vecino 5), Asamoah 6; Lautaro 6.5 (77' Politano sv), Lukaku 5.5. All. Conte 5