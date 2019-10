La Juve ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale delle informazioni utili per i tifosi che si recheranno a San Siro per la sfida con l'Inter di domenica sera.



LA NOTA - In vista della gara tra Inter e Juventus di domenica sera,in programma allo stadio Giuseppe Meazza con calcio d'inizio alle 20:45, si informano i tifosi che l’ingresso per il settore ospiti potrà avvenire esclusivamente attraverso l’entrata del parcheggio dedicato in via Federico Tesio. Non sarà pertanto possibile accedere come di consueto nel settore ospiti direttamente dall’ingresso numero 10.



Le operazioni di pre-filtraggio saranno pertanto effettuate all’interno del parcheggio, in prossimità dell’ingresso 10. Il successivo passaggio ai tornelli sarà gestito in alternanza con il resto del pubblico, attraverso l’apertura di appositi cancelli all’interno del nuovo percorso realizzato.