Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, contro l'Inter Pirlo avrà una difesa abbastanza obbligata. Se il 15 gennaio sarà la giornata decisiva per capire se avrà a disposizione Cuadrado e Alex Sandro (o anche solo uno dei due), le linee di difesa da ipotizzare sono sempre due: Danilo-Bonucci-Demiral-Frabotta oppure Demiral-Bonucci-Chiellini-Danilo. In particolare, l'opzione Demiral potrebbe arginare lo spauracchio Hakimi sulla fascia sinistra bianconera. Sicuramente out de Ligt, causa Covid, essendo risultato positivo solo venerdì 8 gennaio.