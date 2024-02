Vlahovic-Lautaro Martinez: perché il confronto non è 'corretto'



Lautaro Martinez, i numeri all'età di Vlahovic

Vlahovic contro Lautaro, parlerà il campo

Appuntamento alle 18.30 e successivamente nell'immediato post partita, direttamente da San Siro con Andrea Menon.

Inevitabilmente Inter-Juventus è anchei due centravanti già avevano deciso la gara di andata e rappresentano la risposta a chi si chiede come facciano le due squadre ad avere questo rendimento. L'attaccante dell'Inter trascina Inzaghi e compagni da tutta la stagione; Dusan ha iniziato con un po' di ritardo, o meglio, con una pausa nel mezzo, ma da un mese e mezzo è decisivo, sempre. Paragonarli però non è giusto, o comunque, lo si deve fare partendo da una precisazione.Lautaro Martinez è meglio di Vlahovic? Si, se prendiamo solo i numeri di quest'anno. Inutile anche analizzarli, l'argentino segna un gol a partita in Serie A. Non sarebbe corretto però, se, in questo confronto, non considerassimo l'età dei due giocatori. Vlahovic è un classe 2000 mentre Lautaro ha quasi tre anni in più. Una differenza tutt'altro che insignificante. Basti pensare a quanto diverso era il numero 10 dell'anche solo una stagione fa, quando aveva segnato in tutto il campionato praticamente gli stessi gol (21) realizzati già quest'anno.Ecco, Vlahovic allora, non è "peggio" del rivale. Torniamo indietro di qualche anno. Quando Lautaro ne aveva 23, gli stessi del serbo a inizio di questa stagione (ne ha fatti 24 da pochi giorni), l'argentino aveva chiuso il campionato con 17 gol, giocando tutte le partite. Dusan è già a 12 e mantenendo questa media, può superare quanto fatto dall'interista alla sua età. Senza considerare che comunque, Vlahovic ha già avuto numeri in carriera migliori di questi (24 reti nella stagione 2021/2022).sono in momenti diverse della loro carriera; quest'ultimo ha raggiunto la fase di maturazione completa, limitando i momenti di vuoto che fino all'anno scorso ha trascorso e per cui anche lui era stato criticato. Uno sviluppo che ha avuto a 26 anni. Dusan, non solo può fare lo stesso percorso, ma addirittura anticipare il capitano nerazzurro. Nell'ultimo periodo ha fatto passi da gigante, per atteggiamento e rendimento. No, non si può dire in assoluto che Lautaro Martinez sia meglio di Vlahovic. Numeri, discorsi e confronti che comunque, solo il campo questa sera potrà cancellare. Quando si ritroveranno distanti l'uno dall'altro ma con lo stesso obiettivo. Segnare e vincere.OR torna LIVE! Doppio appuntamento: speciale Inter-Juventus nel pre e post partita de IlBianconero.